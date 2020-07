Der angeschlagene Modekonzern Esprit will rund die Hälfte seiner Geschäfte in Deutschland schliessen - insgesamt rund 50 Filialen. Etwa 1100 Stellen in den Läden und der Verwaltung sollen gestrichen werden. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hongkong mit. Weitere 100 Stellen sollen in Asien wegfallen.