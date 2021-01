Essenslieferant Delivery Hero will sich mit Kapitalerhöhung Geld besorgen

Der Essenslieferant Delivery Hero will sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgen. Es handelt sich dabei um eine Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht der Aktionäre, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch in Berlin mit. Insgesamt will Delivery Hero in etwa 9,4 Millionen neue Stammaktien ausgeben, die allerdings ausschliesslich institutionellen Investoren angeboten werden sollen.