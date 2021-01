Estlands Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid steigt aus dem Rennen um den Posten der Generalsekretärin der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aus. Die 51-Jährige zog am Dienstag ihre Kandidatur für die Nachfolge von Amtsinhaber Angel Gurría zurück. Sie begründete diesen Schritt in einer Mitteilung der Präsidialkanzlei in Tallinn mit Vorbehalten verschiedener OECD-Mitgliedstaaten.