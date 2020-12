Etappensieg für Kanton Genf gegen Uber

Der Sprecher des Genfer Departementes für Sicherheit, Arbeit und Gesundheit, Laurent Paoliello, bestätigte am Mittwoch eine entsprechende Informationen von "20 minutes". In dem noch nicht veröffentlichten Urteil, das den Streitparteien zugestellt wurde, ist das Gericht der Ansicht, dass Uber als Betreiber eines Transportunternehmens qualifiziert werden muss.

Laut Paoliello muss sich das kalifornische Unternehmen, wenn es seine Tätigkeiten in Genf fortsetzen will, den rechtlichen Verpflichtungen unterwerfen, die im Kanton gelten. Dazu gehören insbesondere Bestimmungen über den sozialen Schutz der Arbeitnehmenden und die Einhaltung von Tarifverträgen mit den Beschäftigten in der entsprechenden Branche.

Vor rund einem Jahr hatte das Gericht Uber bereits dazu angehalten, den Status der für das Unternehmen tätigen Fahrer zu ändern und diese nicht als Selbstständige, sondern als Angestellte zu behandeln. Uber hatte gegen diese einstweilige Verfügung Berufung eingelegt, was eine aufschiebende Wirkung hatte.

Uber kann vor Bundesgericht gehen

Der Entscheid verpflichte den Fahrdienst nun als Arbeitgeber in Genf zur Einhaltung des Arbeitsrechts, stellte Paoliello klar. Uber kann gegen das Urteil allerdings noch innerhalb von 30 Tagen Berufung beim Bundesgericht einlegen. Gegenüber "20 minutes" hielt das Unternehmen fest, dass es die Situation in den nächsten Wochen evaluieren und dann entscheiden werde, ob es den Fall weiterziehen werde.

Für den Kanton Genf bedeutet das Urteil einen wichtigen Etappensieg. Man wolle den "Sünder" und seine wirtschaftliche Tätigkeit aber nicht "töten", hielt Paoliello fest. Es bestehe daher keine Gefahr, dass Uber seine Dienste umgehend einstellen müsse.

Der Kanton Genf wolle nicht Krieg gegen das multinationale Unternehmen führen. Dieses müsse es den Menschen aber ermöglichen, in Respektierung des schweizerischen Rechtsrahmens zu arbeiten.

Wie bei Uber Eats

Der Kanton Genf hatte bereits einen ähnlichen Sieg über Uber Eats errungen. Die Zusteller des amerikanischen Online Bestell- und Essenslieferanten müssen ebenfalls als Mitarbeitende und nicht mehr als Selbstständige behandelt werden. Ein endgültiges Urteil des Bundesverwaltungsgerichts steht in diesem Fall noch aus.

(AWP)