Etihad baut Management und Geschäft weiter um - Zweifel an Flugzeug-Bestellungen

Die arabische Fluggesellschaft Etihad baut nach dem Desaster um ihre Beteiligungen Air Berlin und Alitalia Geschäft und Management um. Auch Jobs und Flugzeug-Bestellungen bei Boeing und Airbus stehen auf dem Prüfstand. Nach milliardenschweren Verlusten will Konzernchef Tony Douglas das Unternehmen aus Abu Dhabi auf Gewinnkurs bringen. Dazu übernimmt er auch die Führung des Fluggeschäfts von Peter Baumgartner, wie Etihad am Dienstag in Abu Dhabi mitteilte. Baumgartner soll als sein Berater an der künftigen Strategie feilen.