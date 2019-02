Etwas weniger Kunden bei den Juwelieren - aber Goldschmuck gefragt

Ein heisser Sommer ist schlecht für Juweliere: Die Umsätze der Branche sind im vergangenen Jahr leicht rückläufig gewesen. Das berichtet der Handelsverband Juweliere (BJV) zum Auftakt der Münchner Schmuckmesse Inhorgenta am Freitag (10.30). Viele Kunden entscheiden sich vor dem Schaufenster zum Kauf von Schmuck und Uhren. Aber bei heissem Wetter bleiben weniger Menschen stehen, so dass auch weniger Kunden in die Geschäfte kommen, wie BVJ-Geschäftsführer Joachim Dünkelmann sagte.