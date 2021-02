EU-Automarkt bricht im Januar ein - Neuzulassungen sinken um knapp ein Viertel

Der Automarkt in der Europäischen Union ist zu Jahresbeginn wegen der Massnahmen gegen die Covid-19-Pandemie regelrecht eingebrochen. Im Januar wurden in der EU mit 726'491 Autos 24 Prozent Pkw weniger neu zugelassen als im Vorjahresmonat, wie der europäische Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte.