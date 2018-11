EU-Kommission genehmigt Telekom-Fusion in den Niederlanden

Die Deutsche Telekom will durch den Zusammenschluss seine Position als drittgrösster Mobilfunkanbieter in den Niederlanden festigen und die Marktführer KPN und VodafoneZiggo unter Druck setzen. Die Telekom zahlt nach früheren Angaben 190 Millionen Euro an die Schweden und wird dann 75 Prozent an dem neuen Gemeinschaftsunternehmen halten. Tele2 NL ist derzeit der viertgrösste Anbieter.

Das vergrösserte Unternehmen wird nach Telekom-Angaben künftig einen Umsatz von rund 2,0 Milliarden Euro pro Jahr machen und rund 4,3 Millionen Mobilfunk-Vertragskunden haben.

(AWP)