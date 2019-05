EU prüft Übernahme von Liberty Global-Teilen durch Vodafone länger

Ein Grund für die Verlängerung wurde nicht genannt. Vodafone will Liberty Global das Kabel-Geschäft in Deutschland und Osteuropa für 18,4 Milliarden Euro abkaufen. Um von der EU grünes Licht zu erhalten, hat Vodafone angeboten, dem Konkurrenten Telefonica Deutschland Zugang zu seinem Kabelnetz zu gewähren.

Vor dem Riesenverkauf hatte Liberty bereits das Geschäft in Österreich losgeschlagen: UPC Austria ging im vergangenen Dezember für 2 Milliarden Euro an den deutschen Telekomriesen T-Mobile.

Und in der Schweiz will Liberty Global die Kabelnetzbetreiberin UPC Schweiz für 6,3 Milliarden Franken an Sunrise verkaufen. Dem Deal müssen noch die Sunrise-Aktionäre und die Eidg. Wettbewerbskommission (Weko) zustimmen.

(AWP)