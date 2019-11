Euro-Finanzminister unterstützen Schnabel für EZB-Direktorium

Die Euro-Finanzminister unterstützen die Kandidatur der "Wirtschaftsweisen" Isabel Schnabel für die Nachfolge der zurückgetretenen Sabine Lautenschläger im EZB-Direktorium. Die Empfehlung solle von allen 28 EU-Finanzministern am Freitag formal angenommen werden, hiess es am Donnerstag vom Treffen der Eurogruppe in Brüssel.