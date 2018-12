Euronext erzielt Etappensieg auf Weg zu Übernahme der Osloer Börse

Die Mehrländer-Börse Euronext hat sich für die geplante Übernahme des Betreibers der Osloer Börse in Stellung gebracht. Aktionäre, die 50,6 Prozent des Kapitals des Börsenbetreibers stellen, wollen laut Euronext ihre Anteile bereits vor dem in den kommenden Wochen anstehenden Kaufangebot in Höhe von 625 Millionen Euro andienen.