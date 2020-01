Europa-Park meldet Besucherrekord

Der Europa-Park in Rust bei Freiburg hat 2019 einen weiteren Besucherrekord erreicht. Mehr als 5,7 Millionen Menschen kamen in Deutschlands grössten Freizeitpark - gut 100 000 mehr als im Jahr zuvor, wie die Betreiber am Donnerstag mitteilten. Die neue Indoor-Wasserwelt "Rulantica" hätten seit der Eröffnung Ende November zudem mehrere Zehntausend Menschen besucht.