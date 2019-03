Europa und Kanada wollen Boeing 737 selbst prüfen

Die kanadische Luftfahrtaufsicht will demnach das verdächtige Flugkontrollsystem MCAS eingehend prüfen und die FAA bei möglichen weiteren Veränderungen der 737 personell unterstützen. Am Dienstag hatte EASA-Chef Patrick Ky im Europäischen Parlament versprochen: "Wir werden dem Flugzeug nicht erlauben, abzuheben, so lange nicht all unsere Fragen akzeptabel beantwortet sind."

Experten vermuten bei beiden Abstürzen des noch neuen Boeing-Modells kurz nach dem Start - am 10. März in Äthiopien und am 29. Oktober in Indonesien - als eine Ursache eine Fehlfunktion des MCAS. Dabei sollen Sensordaten ein Absenken der Flugzeugnase auslösen, wenn sie einen zu steilen Aufstieg erkennen, der einen Strömungsabriss auslösen könnte.

Die Experten wiesen aber auch darauf hin, dass die Untersuchungen dazu nicht abgeschlossen sind und auch das Verhalten der Piloten sowie deren Training genau untersucht werden müssten.

Nach den Abstürzen der zwei Boeing 737 MAX mit insgesamt 346 Toten ist das Stabilisierungssystems MCAS im Visier. Das MCAS soll bei zu steilem Flugwinkel einen Strömungsabriss verhindern, indem es automatisch die Nase der Maschine absenkt.

Boeing empfahl seinen Kunden, die rund 350 betriebenen Maschinen vorerst am Boden zu lassen. Zuvor hatten nationale Behörden weltweit Startverbote für das Flugzeugmodell verhängt, das erst seit 2017 am Markt ist. Die Auslieferungen der 737 MAX wurden gestoppt. Die EU und Kanada kündigten an, die Jets erst wieder abheben zu lassen, nachdem sie sich selbst von der Sicherheit überzeugt haben.

(AWP)