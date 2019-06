Der Brexit und die sich eintrübenden Konjunkturaussichten stimmen den europäischen Auto-Branchenverband ACEA vorsichtiger. Anders als bisher angenommen dürfte der PKW-Absatz 2019 in der EU nicht um bis zu ein Prozent wachsen, sondern werde wohl um ein Prozent fallen, teilte der Verband am Donnerstag in Brüssel mit. Das würde einer Verkaufszahl von etwas mehr als 15 Millionen Fahrzeugen entsprechen.