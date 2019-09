Die Arbeitskosten in der Eurozone sind im Frühjahr stärker gestiegen. Sie legten im zweiten Quartal um 2,7 Prozent zum entsprechenden Vorjahresquartal zu, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Im ersten Quartal waren die Arbeitskosten nur um 2,5 Prozent gestiegen.