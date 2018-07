Eurozone: Arbeitslosenquote auf tiefsten Stand seit fast 10 Jahren

In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit tendenziell weiter auf dem Rückzug. Im Juni lag die Arbeitslosenquote bei 8,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Eine Quote unterhalb dieses Werts gab es zuletzt im November 2008. Volkswirte hatten mit der positiven Entwicklung gerechnet.