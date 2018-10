Eurozone: Arbeitslosenquote fällt auf tiefsten Stand seit fast zehn Jahren

In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im August gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel auf den tiefsten Stand seit fast zehn Jahren. Die Quote sei um 0,1 Punkte auf 8,1 Prozent gefallen, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Das ist die niedrigste Quote, die seit November 2008 im Euroraum verzeichnet wurde. Volkswirte hatten mit der positiven Entwicklung gerechnet.