Eurozone: Arbeitslosenquote niedriger als erwartet

Der Arbeitslosenquote in der Eurozone ist im Mai niedriger als erwartet ausgefallen. Die Quote habe bei 8,4 Prozent verharrt, teilte das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mit. Niedriger war die Quote zuletzt im Dezember 2008. Der Vormonatswert wurde von 8,5 auf 8,4 Prozent revidiert. Volkswirte hatten für den Mai mit 8,5 Prozent gerechnet.