Eurozone: Arbeitslosenquote sinkt auf tiefsten Stand seit Anfang 2009

In der Eurozone hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt auch im Oktober weiter entspannt. Die Arbeitslosenquote sei auf 8,8 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mit. Das ist die niedrigste Quote seit Januar 2009. Experten hatten mit einer Stagnation bei 8,9 Prozent gerechnet.