Eurozone: Arbeitslosenquote sinkt unter neun Prozent

Die Arbeitslosenquote im Euroraum ist im September unter neun Prozent auf den niedrigsten Stand seit Januar 2009 gefallen. Im September habe die Quote bei 8,9 Prozent gelegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mit. Experten hatten mit 9,0 Prozent gerechnet. Auf diesem Niveau hatte die Quote im August gelegen. In absoluten Zahlen fiel die Arbeitslosigkeit im September zum Vormonat um 96 000 und gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,463 Millionen.