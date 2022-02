Eurozone: Arbeitslosenquote sinkt unter Vor-Corona-Niveau

In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im Dezember erneut gefallen. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 7,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Rate von 7,1 Prozent gerechnet. Im entsprechenden Vorjahresmonat hatte die Quote noch bei 8,2 Prozent gelegen. In der Europäischen Union (EU) ist die Arbeitslosenquote im Oktober auf 6,4 Prozent gefallen.