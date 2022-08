Eurozone: Arbeitslosenquote verharrt auf Rekordtief von 6,6 Prozent

In der Eurozone hat die Arbeitslosenquote im Juni auf einem Rekordtief verharrt. Die Arbeitslosenquote lag wie schon im Vormonat bei 6,6 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Seit der Einführung des Euro an den Finanzmärkten im Jahr 1999 lag die Quote niemals niedriger. Volkswirte hatten mit der Entwicklung im Schnitt gerechnet