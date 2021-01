Eurozone: Arbeitslosigkeit geht leicht zurück

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im November leicht zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote fiel von 8,4 Prozent im Vormonat auf 8,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Gegenüber dem Vorjahresmonat lag sie jedoch 1,1 Prozentpunkte höher. Ausschlaggebend dafür sind die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die die Wirtschaft hart getroffen haben.