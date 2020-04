Eurozone: Arbeitslosigkeit geht vor Massnahmen gegen Coronavirus zurück

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Februar zurückgegangen. Einen Monat vor den umfassendem Massnahmen der EU-Mitgliedstaaten gegen die Pandemie des Coronavirus sank die saisonbereinigte Arbeitslosenquote auf 7,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Im Januar hatte die Quote 7,4 Prozent betragen. Niedriger war die Arbeitslosenquote zuletzt im März 2008. Volkswirte hatten mit einer unveränderten Arbeitslosenquote gerechnet.