Eurozone: Arbeitslosigkeit geht weiter zurück

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist weiter rückläufig. Sie ist aber immer noch deutlich höher als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote fiel von März auf April um 0,1 Prozentpunkte auf 8,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt dagegen eine konstante Quote erwartet. In der Europäischen Union (EU) stagnierte die Arbeitslosenquote auf 7,3 Prozent.