Wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte, erhöhte sich die Arbeitslosenquote von Februar auf März in den 19 Euroländern um 0,1 Prozentpunkte auf 7,4 Prozent. In den 27 Ländern der Europäischen Union (EU) stieg die Quote ebenfalls um 0,1 Punkte auf 6,6 Prozent.

In der EU seien 14,14 Millionen Personen arbeitslos gewesen, davon 12,16 Millionen im Euroraum. Gegenüber Februar erhöhten sich die Zahlen in der EU um 241 000 und im Euroraum um 197 000./bgf/jkr/mis

(AWP)