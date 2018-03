Eurozone: Arbeitslosigkeit verharrt auf tiefstem Stand seit über neun Jahren

Der robuste Aufschwung in der Eurozone zeigt auch am Arbeitsmarkt immer stärker Wirkung. Im Januar habe die Arbeitslosenquote 8,6 Prozent betragen, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Niedriger war die Arbeitslosenquote zuletzt im Dezember 2008.