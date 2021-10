Eurozone: Industrie produziert deutlich weniger

Die Industrie der Eurozone hat ihre Produktion im August deutlich zurückgefahren. Gegenüber Juli sei die gesamte Herstellung um 1,6 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Das ist der stärkste Rückgang seit dem schweren Einbruch in der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020. Analysten hatten allerdings mit einem noch etwas deutlicheren Minus um 1,7 Prozent gerechnet.