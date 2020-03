Eurozone: Industrieproduktion erholt sich im Januar stärker als erwartet

Die Industrieunternehmen der Eurozone haben ihre Produktion zu Beginn des neuen Jahres deutlich ausgeweitet. Im Januar sei die Fertigung im Monatsvergleich um 2,3 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Analysten hatten zwar mit einem Zuwachs gerechnet, aber nur um 1,5 Prozent. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des neuartigen Coronavirus sind in den Daten noch nicht enthalten.