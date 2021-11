Evergrande-Gründer versilbert Luxusgüter auf Suche nach Kapital

Dies ging aus offiziellen Mitteilungen sowie aus Informationen einer mit dem Vorgang vertrauten Person hervor. Chinesische Behörden hatten den Evergrande-Chairman Hui Ka Yan (63) aufgefordert, Teile seines Vermögens einzusetzen, um Anleihegläubiger zu bedienen, wie zwei Insider im vergangenen Monat sagten. Der Milliardär hatte Evergrande 1996 gegründet. Noch 2017 galt Hui als der reichste Mann Asiens.

China Evergrande hatte zuletzt mehrmals im letzten Moment den Kopf aus der Schlinge gezogen und kurz vor Ablauf einer Nachfrist Zinsen an Anleihegläubiger gezahlt. Investoren befürchten seit Wochen, dass die Schuldenprobleme des Konzerns und anderen chinesischen Immobilienentwicklern das ganze Finanzsystem in China ins Wanken bringen.

Weitere Zinszahlungen fällig

Zum Jahresende hin werden weitere Kuponzahlungen in Höhe von 255 Millionen Dollar fällig. Evergrande hat bei Investoren, Kunden und Lieferanten Schulden von insgesamt mehr als 300 Milliarden Dollar. Bei Hui und Evergrande war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

Laut Mitteilungen an das Grundbuchamt in Hongkong hat Hui eigenen Grundbesitz eingebracht, um Gelder freizumachen. Dazu gehört unter anderem eine Immobilie im Reichen-Stadtteil The Peak, um von der China Construction Bank ein Darlehen zu erhalten. Die Immobilie hat nach Auskunft eines Immobilienmaklers einen Wert von umgerechnet 103 Millionen Dollar.

Laut lokalen Medien sollten überfällige Anleihezahlungen damit beglichen werden. Insidern zufolge hat Evergrande zudem nach Aufforderung von Hui Kunstwerke und Kalligraphie verkauft, um Kapital zu beschaffen. Welche Summe durch die Verkäufe erzielt wurde, war zuächst nicht zu erfahren.

(AWP)