Evolva-CEO Neil Goldsmith tritt ab - Simon Waddington zum Nachfolger ernannt

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Evolva hätten kürzlich entschieden, dass der kurzfristige Fokus des Unternehmens darauf liegen müsse, die Marktchancen der Produkte von Evolva zu steigern und attraktive Margen zu erwirtschaften, heisst es weiter. Der derzeitige COO und neue CEO Waddington wird nun als "ideale Wahl für die nächste Entwicklungsphase von Evolva" gesehen. Waddington war CEO des US-Unternehmens Abunda und im Zuge der Übernahme von Abunda durch Evolva im Jahr 2011 in die Geschäftsleitung von Evolva berufen worden.

Goldsmith sei wesentlich an der Entwicklung von Evolva in den vergangenen 13 Jahren beteiligt gewesen, heisst es in der Mitteilung. Während dieser Zeit sei Evolva die Transformation von einem Biotech-Start-up mit Fokus auf Pharmazeutika zu einem börsenkotierten Unternehmen gelungen, das Spezialingredienzien für die Gesundheits-, Wellness- und Ernährungsmärkte entwickle und verkaufe. Der Verwaltungsrat dankt Goldsmith in der Mitteilung für seinen Einsatz.

tp/

(AWP)