Beim Biotechnologieunternehmen Evolva kommt es zu einem überraschenden Abgang im Verwaltungsrat. So tritt Stuart Strathdee per sofort aus dem Gremium zurück. Er wolle sich künftig vermehrt seinen anderen Aktivitäten widmen, bleibe dem Unternehmen aber als Aktionär erhalten, teilte das Unternehmen am Montag mit. Auf der Einladung zur (heutigen) Generalversammlung wird er noch zur Wiederwahl empfohlen.