Evonik investiert in chinesisches 3D-Druck-Start-up

Der Spezialchemiekonzern Evonik setzt verstärkt auf das Geschäft mit Materialien für den wachstumsstarken 3D-Druckmarkt. Der MDax -Konzern kauft sich als Hauptinvestor einer Finanzierungsrunde, die ein Gesamtvolumen im hohen einstelligen Millionen-Euro-Betrag hat, beim chinesischen 3D-Druck Start-up Meditool ein. Das teilte Evonik am Donnerstag in Essen mit. Meditool plant und fertigt mittels 3D-Druck Implantate für die Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie, die aus einem Kunststoff von Evonik hergestellt werden. Ein Vorteil solcher Polymere ist etwa eine im Vergleich zu bislang üblichen Metallimplantaten geringere Wärmeleitfähigkeit - das Implantat reagiert also weniger stark auf hohe oder niedrige Umgebungstemperaturen.