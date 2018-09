Der Spezialchemiekonzern Evonik führt seine Geschäfte mit Vorprodukten für Kosmetik und Haushaltsreiniger in der neuen Einheit Care Solutions zusammen. Das soll das Wachstum der Konzernsparte für Nahrungs- und Pflegevorprodukte stärken, wie das MDax -Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilte. Die neue Einheit starte zum Anfang kommenden Jahres.