Evonik stellt neue Konzernstruktur genauer vor - Mehr Einsparungen

Der Spezialchemiekonzern Evonik will im Zuge einer neuen Konzernstruktur zusätzliches Geld sparen. Bis Ende 2021 sollen die jährlichen Kosten um 25 Millionen Euro sinken, auch durch den Abbau von 150 Stellen in der Verwaltung, wie der MDax -Konzern am Donnerstag in Essen mitteilte. Zum Vergleich: Ende März beschäftigte der Konzern 32 770 Mitarbeiter. Der Vorstand um Evonik-Chef Christian Kullmann wird die - bereits länger umrissene - Organisationsstruktur im Tagesverlauf genauer erläutern. Sie soll den Wandel der vergangenen Jahre hin zum einem Spezialchemiekonzern besser widerspiegeln.