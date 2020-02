Evonik übernimmt Peroxychem nach Widerstand der US-Handelsaufsicht

(Ausführliche Fassung) - Der Spezialchemiekonzern Evonik hat nach einigem Hin und Her den US-Wasserstoffperoxid-Hersteller Peroxychem übernommen. Vorausgegangen war eine Klage der US-Handelsaufsicht FTC, die ein Gericht in der US-Hauptstadt Washington Ende Januar abgewiesen hatte. Da Peroxychem seit der Bekanntgabe der Transaktion Ende 2018 eine Anlage zur Abwasseraufbereitung in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee in Betrieb genommen habe, sei der Kaufpreis um 15 auf 640 Millionen US-Dollar (586 Mio Euro) gestiegen, wie Evonik am Montag in Essen mitteilte.