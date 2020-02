Evonik übernimmt Peroxychem nach Widerstand der US-Handelsaufsicht doch noch

Der Spezialchemiekonzern Evonik hat nach einigem Hin und Her den nordamerikanischen Wasserstoffperoxid-Hersteller Peroxychem übernommen. Vorausgegangen war eine Klage der US-Handelsaufsicht FTC, die ein Gericht in Washington D.C. Ende Januar abgewiesen hatte. Da Peroxychem seit der Bekanntgabe der Transaktion Ende 2018 eine Anlage zur Abwasseraufbereitung in Memphis im Bundesstaat Tennessee (USA) in Betrieb genommen habe, sei der Kaufpreis um 15 auf 640 Millionen US-Dollar gestiegen, wie Evonik am Montag in Essen mitteilte.