Der Spezialchemiekonzern Evonik verschiebt wegen der Corona-Pandemie seine Hauptversammlung. Da ein Treffen am 27. Mai vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung nicht möglich sei, solle die Aktionärsversammlung am 31. August stattfinden, teilte der MDax -Konzern am Montag in Essen mit. In welcher Form das Treffen durchgeführt werden könne, hänge vom Verlauf der Corona-Infektionswelle und den behördlichen Anordnungen ab. So ist es Unternehmen wegen der Virus-Krise mittlerweile erlaubt, Hauptversammlungen online durchzuführen.