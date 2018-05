Evotec und Celgene arbeiten zusammen - 65 Millionen Dollar Vorabzahlung

Das Biotechunternehmen Evotec arbeitet bei der Krebsforschung künftig mit dem US-Pharmaunternehmen Celgene zusammen. Im Rahmen der Vereinbarung erhält man eine Vorabzahlung in Höhe von 65 Millionen US-Dollar, teilte die Hamburger Firma am späten Montagabend mit. Zudem habe Evotec "Anspruch auf potenzielle signifikante Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Umsatzbeteiligungen an jedem lizenzierten Projekt". Celgene erhalte exklusive Rechte zur Einlizenzierung der weltweiten Rechte an allen im Rahmen der Partnerschaft entwickelten Programmen./he