Ex-BMW-Manager Duesmann könnte im April Audi-Chef werden

Der VW -Aufsichtsrat könnte den ehemaligen BMW -Vorstand Markus Duesmann am Freitag nächster Woche zum neuen Audi -Chef berufen. Da BMW Duesmann schon im April ziehen lasse, könnte er dann die Führung des Autobauers in Ingolstadt übernehmen, hiess es am Freitag aus Branchenkreisen. Zuvor hatten der "Spiegel" und das "Handelsblatt" darüber berichtet.