Ex-CS-Banker gibt laut Medienbericht Schmiergelder im Mosambik-Skandal zu

Im Skandal um Milliardenkredite an Mosambik hat der ehemalige Credit-Suisse-Banker Andrew Pearse in einem Prozess in New York zugegeben, mindestens 45 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern erhalten zu haben. Für das Schmiergeld habe er Kredite in Höhe von 2 Milliarden Dollar an Unternehmen in Mosambik arrangiert, erklärte der Ex-CS-Banker am Donnerstag (Ortszeit) laut der Nachrichtenagentur Bloomberg.