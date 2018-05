Rehn ist bereits stellvertretender Notenbankgouverneur. Die Ernennung des 56-Jährigen zum obersten Währungshüter des Landes war weitgehend erwartet worden. Finnlands momentaner Notenbankchef, Erkki Liikanen, scheidet nach seiner zweiten Amtszeit aus.

Rehn, der an der Universität Oxford in politischer Ökonomie promovierte, arbeitete viele Jahre in der EU-Kommission. Während der Zeit der Euro-Schuldenkrise war er Wirtschafts- und Währungskommissar.

(AWP)