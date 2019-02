Ex-Konzernchef Carlos Ghosn hat noch Posten bei Renault

BILLANCOURT (awp international) - Nach seinem Rücktritt als Konzernchef hat der inhaftierte Carlos Ghosn noch Posten bei Renault . Der 64-Jährige sitze weiter im Verwaltungsrat und habe Mandate bei Tochtergesellschaften, teilte der französische Autohersteller am Dienstag in Boulogne-Billancourt bei Paris mit. So sei der Ex-Chef Direktoriumsmitglied bei der Renault-Nissan BV in Amsterdam. Zur Bezahlung wurden auf Anfrage keine Angaben gemacht.