Ex-Minister Padoan als Unicredit-Aufsichtsrat ernannt

Italiens Ex-Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan steigt in den Aufsichtsrat der Bank-Austria-Mutter Unicredit ein. Im kommenden April soll er dann zum neuen Verwaltungsratspräsidenten von Unicredit aufrücken, berichtete die Mailänder Bank in einer Presseaussendung am Dienstag. Padoan wird seinen Sitz im italienischen Senat aufgeben, den er seit 2018 besetzt.