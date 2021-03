Ex-Raiffeisen-VRP Rüegg-Stürm zieht sich aus Lehrtätigkeit zurück

Rüegg-Stürm beendet seine Lehrtätigkeit als Ordinarius in St. Gallen per 31. Juli, wie die Universität am Dienstag mitteilte. Er habe seinen Rückzug "zur Entlastung der Universität vor weiterer negativer Publizität" angeboten. Die Universität begrüsse dies und man habe eine entsprechende Vereinbarung getroffen.

Rüegg-Stürm war als früherer Raiffeisen-Verwaltungsratspräsident im Zusammenhang mit dem Strafverfahren gegen Ex-CEO Pierin Vincenz wiederholt in die mediale Kritik geraten. Die Kontrolle soll mangelhaft gewesen sein. So soll Rüegg-Stürm etwa die Ausflüge von Vincenz ins Rotlichtmilieu als Spesen abgesegnet haben.

(AWP)