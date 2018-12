Experten: Telefonroboter übernehmen unerwünschte Werbe-Anrufe

Telefonwerbung ohne Einwilligung ist in Deutschland verboten, findet aber immer noch vielfach statt. Der Einsatz von Chat-Bots, also automatisierten Sprachprogrammen, könnte das Ausmass von Telefon-Spam künftig eindämmen, sagten Experten des französischen Forschungszentrums Eurecom am Freitag beim Hackerkongress des Chaos Computer Clubs (CCC) in Leipzig.