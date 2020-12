EY Schweiz ernennt zwei neue Sektorleiter

Indermühle tritt die Nachfolge von Paolo Prisco an, der in Pension gehen wird, wie EY am Donnerstag mitteilte. Er ist seit 2003 für EY in der Beratung bei Unternehmenstransaktionen tätig und seit November 2017 auch für den Standort Basel verantwortlich.

Als neuer Leiter des Sektors Private Equity übernimmt Maccagnan diese Funktion vom heutigen Country Managing Partner Stefan Rösch-Rütsche. Maccagnan stiess laut Mitteilung 2016 als Partner zu EY und leitete seither das Value Creation & Reshaping Results Team innerhalb des Bereiches EY Parthenon.

sta/uh

(AWP)