EY Schweiz wächst im Geschäftsjahr 2017/18 mit 2%

Das Beratungsunternehmen EY ist in der Schweiz gewachsen und richtet das Geschäft weiter auf digitale Dienstleistungen und die Beratung zu digitalen Themen aus. In dem Ende Juni zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2017/18 steigerte EY Schweiz den Gesamtumsatz um 2,0 Prozent auf 679 Millionen Franken. Der Nettoumsatz nahm gar um 3,0 Prozent zu. Das Wachstum habe man in einem hart umkämpften Marktumfeld mit tiefen Margen erzielt, wird Länderchef Marcel Stalder in einer Mitteilung vom Freitag zitiert.