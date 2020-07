EZB unterstützt Initiative für neues Zahlungssystem in Europa

Die Europäische Zentralbank (EZB) stellt sich hinter die Initiative mehrerer europäischer Geldhäuser, ein neues einheitliches Zahlungssystem in Europa aus der Taufe zu heben. Der Vorstoss der 16 Institute aus Deutschland, Frankreich und weiteren EU-Ländern, ein solches paneuropäisches System für das Zahlen an der Ladenkasse und im Internet zu schaffen, sei zu begrüssen, teilte die EZB am Donnerstag mit.