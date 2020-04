Facebook baut Geschäft in Indien mit milliardenschwerer Beteiligung aus

Facebook vergrössert sein Engagement in Indien mit einer milliardenschweren Beteiligung an einem App-Netzwerk. Für 5,7 Milliarden US-Dollar kauft das Online-Netzwerk einen Anteil von knapp 10 Prozent an Jio Platforms, wie Facebook und die Jio-Mutter Reliance Industries Ltd. am Mittwoch mitteilten. Für Facebook ist dies der grösste Kauf seit der Übernahme von Whatsapp im Jahr 2014.